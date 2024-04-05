Налетить шторм і буде грім: Україну накриють грозові дощі

Синоптики прогнозують те, що в деяких областях температура повітря може опуститися до 0 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 6 квітня буде дощова та грозова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко заявила, що 6 квітня в Україні будуть дощі. Також вона прогнозує грім та грози.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: ventusky

Погода 6 квітня

В Україні 6 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день по всій Україні, крім південно-східних областей, будуть дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, у східних та Сумській областях 0 5° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 6 квітня в Україну буде холодно. Найнижча температура повітря буде на території Харківської області. Там температура повітря опуститься до +5...+15 градусів. Найтепліше буде в Черкаській та Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: meteoprog

Погода 6 квітня у Києві

У Києві 6 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозою. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

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