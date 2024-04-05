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Потужна магнітна буря накрила Україну: атакував майже 6-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
5 квітня 2024, 23:20оновлено 6 квітня, 00:07
Магнітна буря, яка накрила Україну, сильно затягнулася і триватиме 8 днів.
магнітна буря, північне сяйво, погода
В Україні різко посилилася магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Потужна магнітна буря, яка накрила Україну, різко посилилася. Вона затягнулася на 8 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря накрила країну 30 березня. Тоді її потужність була на рівні 4 балів, але наступного дня злетіла до майже 5-ти балів. 1-2 квітня вона була на рівні 4-х балів. Після чого знизилася до трьох балів.

Після цього сила геомагнітного шторму раптово зросла до 6-ти балів. На такому ж рівні вона була і наступного дня. Очікується, що 6 квітня потужність бурі знизиться до 3-х балів, після чого піде на спад.

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магнітна буря
В Україні різко посилилася магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи. Повідомляється, що 6 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 5%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 9 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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