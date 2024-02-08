Сніг і заморозки не виключені: якою буде погода в Україні навесні

В окремі весняні місяці температура повітря буде на один-два градуси вищою за кліматичну норму, розповіла Віра Балабух.

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Синоптик озвучила прогноз погоди на весну / Фото: pixabay.com/

Погода в Україні навесні 2024 року буде досить теплою - у деяких регіонах температуру повітря очікують на один-два градуси вище за кліматичну норму. Водночас заморозки й опади у вигляді снігу також не виключені. Такий прогноз погоди на весну озвучила метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами, лютий в Україні почався з аномально теплої погоди, але морози ще повернуться. Похолодання очікується вже в другій половині місяця, передає Gazeta.ua.

"Зима з нами не попрощалася і дуже ймовірно, що з другої половини лютого може настати досить різке похолодання. Температура повітря знову знизиться нижче нуля градусів, а при мінусовій температурі опади випадатимуть переважно у вигляді снігу, мокрого снігу. Утворюватиметься ожеледиця. Опадів за місяць може випасти більше за кліматичну норму", - розповіла синоптик.

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Балабух попередила, що погода в лютому буде нестійкою через атмосферні фронти та циклони. Буде сиро. Температура, атмосферний тиск і напрямок вітру змінюватимуться.

"Наше відчуття тепла залежить не лише від температури, а й від вологості та швидкості вітру. При одній і тій самій температурі, але при сильному вітрі та вологості наше відчуття тепла різне (...) Якщо вітер 10 метрів на секунду, це мінус п'ять градусів до тієї температури, яка спостерігається або прогнозується", - пояснила Балабух.

Щодо погоди навесні, то в окремі місяці температура повітря буде на один-два градуси вищою за кліматичну норму.

"Це попередні прогнози. Однак, коли ми говоримо, що температура повітря очікується вищою за норму, це не означає, що в нас не буде заморозків. Арктичні вороги ще можливі. А за мінусової температури можливий і сніг. Тож із зимою прощатися ще не варто", - резюмувала Балабух.

Нагадаємо, харківський бабак-віщун Тимко ІІІ прогнозує, що погода в Україні навесні буде теплою, а довгоочікуване потепління прийде рано.

Як повідомляв Главред, раніше Віра Балабух заявила, що війна серйозно впливає на клімат в Україні. Насамперед, зміни торкнуться південних і східних регіонів країни. Найбільше їх буде у весняно-літній сезон.

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