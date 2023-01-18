В Україні вдарить неймовірна спека і налетить найпотужніший ураган: синоптики назвали дату

У північно-східних, більшості центральних і південних областей пориви 15-20 м/с.

Погода, погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на Водохреща 19 січня очікується дощова з мокрим снігом на частині території.

Як повідомляють синоптики, Україну накриє сильний вітер.

Синоптики просять українців бути уважними та обережними.

У західних та Житомирській областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом, у Карпатському регіоні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

"19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/сек", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають, що подібні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Температура в західних і східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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