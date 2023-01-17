Україну скує найсильніша ожеледь: синоптики шокували прогнозом

На сході вночі очікується ожеледиця. Вітер, переважно, південний, 7-12 м / с.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою та морозною. Як прогнозують синоптики, 18 січня, в більшості регіонів нашої країни буде хмарно.

В Укргідрометцентрі зазначають, що погода продовжить "псуватися", проте "водохресних морозів" чекати не варто.

Практично на всій території України, крім центральних областей, очікуються дощі.

На Закарпатті при цьому прогнозують сильний дощ, в горах - дощ з мокрим снігом.

На сході вночі очікується ожеледиця. Вітер, переважно, південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі в середньому коливатиметься від +1 до +6 тепла, в південній частині навіть до +9.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 тепла, на півдні Одеської області та в Криму +13...+18. У східних областях вночі від +2 до -3 градусів морозу, вдень +2...+7 тепла.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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