В Україні вдарить -3: днями країну накриють заморозки

Найхолодніше буде на території Чернігівської, Київської та Житомирської областей.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pexels

Погода в Україні на вихідних різко погіршиться. Температура повітря сильно впаде і Україну накриють перші заморозки. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

Погода найближчими днями буде сформована під впливом антициклону Patricia, який прийде з північної Європи. Україну накриє арктичне повітря. Вночі у всіх регіонах крім півдня температура повітря опуститься нижче 10 градусів тепла. Найхолодніше буде на території Чернігівської, Київської та Житомирської областей.

Погода на 9 вересня

В Україні 9 вересня на території західних областей буде малохмарно, опадів там не прогнозують. Вночі та вранці очікується туман. Вітер буде 3-8 м/с.

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"Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +21…+26 °С. У Карпатах вночі +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7…+12 °С, вдень +16…+21 °С", - йдеться у повідомленні.

На території центральних областей швидкість вітру досягатиме 7-12 м/с. Вночі температура повітря опуститься до 8 градусів тепла, а вдень підвищиться максимум до 23 градусів тепла.

"У південній частині країни та у Криму малохмарно, без опадів. Вітер північний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї вдень окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 °С, в денні години +23...+28 °С", - йдеться у повідомленні.

Невеликі короткочасні дощі очікують лише в Луганській області. У східних регіонах температура повітря вдень підвищиться до 20 градусів тепла, а вночі опуститься до +8.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: meteoprog

Погода на 10 вересня

В Україні у західних областях опадів не буде. Вночі температура повітря там опуститься до 3 градусів тепла, а вдень підвищиться до 27 градусів тепла. На території північних областей синоптики прогнозують заморозки до -3 градусів. Вдень температура повітря там підвищиться до 18-23 градусів тепла.

"У центральних областях сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +3…+8 °С, вдень повітря прогріється до +18…+23 °С", - йдеться у повідомленні.

У південних областях вночі температура повітря опуститься до +5 градусів, а вдень підвищиться до 19-24 градусів тепла.

У східних регіонах вночі теж буде холодно. Там температура вночі опуститься до +4 градусів, а вдень підвищиться до 22 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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