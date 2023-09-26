В Україні вдарить +10: у яких регіонах буде найхолодніше

Погода в Україні 27 вересня буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Закарпаття, Прикарпаття та Волині.
Погода 27 вересня
В Україні 27 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вранці та вночі у західних областях буде туман.
"Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +10
За даними meteoprog, 27 вересня у багатьох областях буде тепло, але не достатньо.
Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 10-25 градусів тепла.
Найспекотніше буде на території Херсонської області. Там температура повітря підвищиться до 16-30 градусів тепла.
Погода 27 вересня в Києві
У Києві 27 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-8 м/с.
"Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.
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