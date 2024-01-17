В Україні сильно потепліє до +14 і налетить дощ: синоптик назвала дату

Погода в Україні після морозних днів стане суттєво теплішою. Потепління прийде уже з четверга, 18 січня. Синоптична ситуація у цей день різко зміниться у порівнянні з тим, що ми бачили у попередні дні.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що стовпчики термометрів почнуть підійматися вдень 18 січня. Але разом з потеплінням прийдуть також дощі.
"18-го січня дуже цікава буде синоптична ситуація. Найближчої ночі ще переважатиме морозна погода з температурою повітря -5…-12, на північному сході до -14 градусів. Тепліше буде на півдні та заході: +3…-3 градуси. У західних та північних областях пройде сніг", – розповіла Діденко.
Але вже 18 січня вдень буде підвищуватися температура повітря. А разом з цим набіжать хмари і почне йти дощ.
"Вдень почне різко підвищуватися температура повітря і впродовж дня досягне +3…+8 градусів, у південній частині України, на Закарпатті та в Чернівецькій області +7…+12, в Криму до +14 градусів. Через таке потепління фаза опадів – дощ! Перехід від снігу до дощу супроводжуватися налипанням мокрого снігу, ускладненням ситуації на дорогах, погіршенням видимості, подекуди ожеледдю. Дуже уважно", – попередила синоптик.
Разом з тим буде сильний південно-західний вітер, очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду
У Києві 18 січня також буде сильний вітер, хмари. Вночі очікується сніг, вдень дощ та перехід від нічних -4…-6 градусів до денних +5 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Раніше повідомлялося, що в Україні різко посилиться мороз – синоптики назвали найхолодніший день цього тижня. Скоро в Україні знову будуть сильні морози, але вони прийдуть лише на один день.
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