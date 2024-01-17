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В Україні сильно потепліє до +14 і налетить дощ: синоптик назвала дату

Альона Вороніна
17 січня 2024, 14:21
Після морозних днів у нашу країну прийде потепління, але разом з ним також прийдуть опади.

Погода, зима, зимнее солнце
Погода в Україні – скоро сильно потепліє до +14 і налетить дощ/ unsplash.com

Погода в Україні після морозних днів стане суттєво теплішою. Потепління прийде уже з четверга, 18 січня. Синоптична ситуація у цей день різко зміниться у порівнянні з тим, що ми бачили у попередні дні.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що стовпчики термометрів почнуть підійматися вдень 18 січня. Але разом з потеплінням прийдуть також дощі.

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"18-го січня дуже цікава буде синоптична ситуація. Найближчої ночі ще переважатиме морозна погода з температурою повітря -5…-12, на північному сході до -14 градусів. Тепліше буде на півдні та заході: +3…-3 градуси. У західних та північних областях пройде сніг", – розповіла Діденко.

Але вже 18 січня вдень буде підвищуватися температура повітря. А разом з цим набіжать хмари і почне йти дощ.

"Вдень почне різко підвищуватися температура повітря і впродовж дня досягне +3…+8 градусів, у південній частині України, на Закарпатті та в Чернівецькій області +7…+12, в Криму до +14 градусів. Через таке потепління фаза опадів – дощ! Перехід від снігу до дощу супроводжуватися налипанням мокрого снігу, ускладненням ситуації на дорогах, погіршенням видимості, подекуди ожеледдю. Дуже уважно", – попередила синоптик.

Разом з тим буде сильний південно-західний вітер, очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду

У Києві 18 січня також буде сильний вітер, хмари. Вночі очікується сніг, вдень дощ та перехід від нічних -4…-6 градусів до денних +5 градусів.

Погода в Украине 18 января
Погода в Україні 18 січня/ Укргідрометцентр

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко посилиться мороз – синоптики назвали найхолодніший день цього тижня. Скоро в Україні знову будуть сильні морози, але вони прийдуть лише на один день.

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