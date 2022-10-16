Україну заморозить до - 4°: коли та де вріже холодрига

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Погода в Україні все виразніше відчуває наростання зимового сезону. Незабаром ймовірно істотне зниження температури повітря.

Прогнозується надходження нової порції холодного повітря. Про це говорять прогнозні показники погодного радара Ventusky.

Уточнимо, що помітне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Українцям варто враховувати, що температура повітря може опуститися нижче 0 градусів.

Коли чекати різкого похолодання

При цьому вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в 20-х числах жовтня.

Разом з тим найбільш сильне похолодання варто очікувати в Карпатському регіоні.

Додамо, що температура повітря в ніч на 21 жовтня може опуститися до - 4 градусів.

/ ventusky.com

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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