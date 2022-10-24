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Україну заморозить до - 25º: синоптик розповів, де вріже дикий дубак

24 жовтня 2022, 02:05

Зима в Україні не буде надто холодною, проте вірогідні періоди сильних морозів.

температура, градусник
/ meteovesti.ru

Погода майбутньою зимою в Україні не буде занадто холодною, проте вірогідні періоди сильних морозів, заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Холодні періоди будуть короткими. Про це він розповів в інтерв'ю Каналу 24.

Синоптик прогнозує, що на північному сході температура повітря може опуститися до -20 градусів, а на Сході - до -25 градусів.

"В цілому температурний режим взимку буде вище норми. Не набагато, але все одно вище. Це дає надію, що довгих похолодань не буде", – додав Кульбіда.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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