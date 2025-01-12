Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря може опуститися до -3 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 13 січня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 13 січня

Де температура повітря впаде до -10 градусів

Де оголосили І та ІІІ рівень небезпечності

Погода в Україні 13 січня буде морозною. У багатьох областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних та Вінницькій областях синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледицю. Це може ускладнити рух транспорту. А на території Івано-Франківської та Закарпатської областей оголосили 3 рівень небезпечності. Там через снігопади та хуртовини можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що понеділок буде прохолодним. У цей день очікується невеликий мороз та ожеледиця. Вночі прогнозується невеликий сніг на заході та сході країни, але вже вдень опадів не буде. Невелике потепління очікується 16 січня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 13 січня / фото: ventusky

Погода 13 січня

В Україні 13 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сніг у західних та південно-східних областях. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 13 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до -1...+4 градусів. Найнижча температура буде у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря опуститься до -3...0 градуса.

Прогноз погоди в Україні 13 січня / фото: meteoprog

Погода 13 січня у Києві

У Києві 13 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через ожеледицю синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 13 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

Також повідомлялося про те, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну вже 11 січня. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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