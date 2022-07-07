Україну різко охолодить до +7º: українці дізналися терміни "крижаного прогнозу"

Зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.
Найближчим часом в Україні варто очікувати зниження температурних показників. Спекотна погода трохи відступить.
Звернемо увагу, що про істотне зниження температурного фону йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.
При цьому зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час. Згідно показників радара погоди, в Україні температура повітря може опуститися нижче 10 градусів тепла.
Коли чекати різкого похолодання
При цьому вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині липня.
У той же час найбільш сильне похолодання варто очікувати в Карпатському регіоні.
Температура повітря 11 і 12 липня червня вночі може опуститися до 7 градусів тепла.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.
Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.
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