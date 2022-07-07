Україну різко охолодить до +7º: українці дізналися терміни "крижаного прогнозу"

/ 1zoom.ru

Найближчим часом в Україні варто очікувати зниження температурних показників. Спекотна погода трохи відступить.

Звернемо увагу, що про істотне зниження температурного фону йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

При цьому зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час. Згідно показників радара погоди, в Україні температура повітря може опуститися нижче 10 градусів тепла.

Коли чекати різкого похолодання

При цьому вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в середині липня.

У той же час найбільш сильне похолодання варто очікувати в Карпатському регіоні.

Температура повітря 11 і 12 липня червня вночі може опуститися до 7 градусів тепла.

/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.

Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

Читайте ще: