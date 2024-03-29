Україну 'розжарить' до +23: у яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні 29 березня буде місцями дощовою. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
У багатьох областях синоптики прогнозують штормовий вітер - до 15-20 м/с. За даними ventusky, у західних областях пориви вітру можуть досягати 29 м/с.
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у суботу та неділю буде дуже тепла та сонячна погода - 25 градусів тепла. Після цього потепління прийде похолодання і увірветься воно вже у вівторок, 2 квітня. Спершу воно прийде на території західних областей, а наступного дня розповсюдиться по всій території країни.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 30 березня
В Україні 30 березня буде манлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на території східних областей. Вітер в цей день буде північно-західний. У Карпатах, а також Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях будуть сильні пориви вітру - до 20 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, на заході країни до 24°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 11-16°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +20
За даними meteoprog, 30 березня в Україні буде спекотна погода. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до +5...+16 градусів. Найтепліше буде в Чернівецькій області. Там температура повітря підвищиться до +8...+23 градусів.
Погода 30 березня у Києві
У Києві 30 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.
Синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень 2024. Квітень 2024 в Україні буде теплим, але без температурних рекордів. Також прогримлять перші грози, прогнозують синоптики.
Також раніше повідомлялося, що "вріже" майже 5-бальний шторм – Україну накриє триденна магнітна буря. Нова магнітна буря накриє країну після невеликого затишшя.
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