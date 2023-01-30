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Україну огорне снігопад: синоптик попередила про справжню зиму

30 січня 2023, 16:52
Вітер в Україні буде південно-західний і західний, помірний, в західних областях і на півночі можливі пориви до 14-18 м/с.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / freepik.com, goodfon.ru

Погода в Україні в останній день січня буде зимовою. У вівторок у більшості областей України очікується сніг і місцями мінусова температура повітря.

Синоптик Наталія Діденко повідомляє, що опади у вигляді снігу та мокрого снігу із заходу перемістяться ближче до північних областей і далі по всій Україні.

Втім, цілодобового снігу та снігових заметів не передбачається, оскільки опади очікуються періодичними, але по всій Україні переважатиме волога погода.

Вітер в Україні буде південно-західний і західний, помірний, в західних областях і на півночі можливі пориви до 14-18 м/с.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Температура повітря коливатиметься в межах від -2 до +3 градусів.

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У столиці також буде сніг, очікується ожеледиця і температура повітря з незначним нічним морозом і температурою вдень від +1 до +3 градусів.

Синоптик підкреслила, що, незважаючи на закінчення січня, зимова погода тільки починається і після 4 лютого в Україну буде поступово заходити більш холодна повітряна маса.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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