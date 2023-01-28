Україну накриє найсильніший снігопад: синоптик розповів, де чекати заметів і потужного циклону

Погода в Україні найближчими днями буде морозною. Синоптик Станіслав Щедрін прогнозує потужні снігопади та хуртовини майже по всій території України.
Народний синоптик в Facebook пише, що така погода очікується наступного тижня, особливо в перші дні лютого.
Починаючи з 28 січня на півдні країни, особливо в Одеській області, пройдуть снігопади різної потужності.
У неділю, 29 січня така погода буде і в центральній частині України.
За словами народного синоптика, періодично опади у вигляді дощу і снігу в перші дні лютого пройдуть по всій території країни.
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові і короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.
З 3 лютого в Україну може дістатися потужний циклон з півдня. Він принесе по всій країні сильні і дуже сильні снігопади, хуртовини. У південних областях будуть сильні дощі з переходом у потужний снігопад.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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