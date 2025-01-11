Україну накривають морози: де температура повітря опуститься до -10

Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні 12 січня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 січня

Де температура повітря впаде до -10 градусів

Де оголосили І рівень небезпечності

Погода в Україні 12 січня буде прохолоднішою. У багатьох областях попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України синоптики оголосили І рівень небезпечності через ожеледицю. Це може ускладнити рух транспорту.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що протягом кількох днів в України буде холодна чи прохолодна погода. Морози будуть відчутні увечері, вранці та вночі. Найхолодніша ніч буде 14 січня. Тоді температура повітря опуститься до -14 градусів.

12 січня температура повітря коливатиметься близько нуля. Невеликі "мінуси" будуть на заході. Потепління почне повертатись в Україну вже 16 січня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 12 січня / фото: ventusky

Погода 12 січня

В Україні 12 січня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують сніг у західних, південно-східних, центральних та північних областях. В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 12 січня в Україні буде прохолодніше. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+7 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градус.

Прогноз погоди в Україні 12 січня / фото: meteoprog

Погода 12 січня у Києві

У Києві 12 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через ожеледицю синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 12 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

Також повідомлялося про те, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну вже 11 січня. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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