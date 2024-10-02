Частину областей заливатимуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

Погода в Україні у четвер, 3 жовтня, буде переважно сухою і без опадів, але не всюди. Частину областей накриють дощі – це стосується західних регіонів. Також є невелика ймовірність опадів на Миколаївщині та Херсонщині.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, температура повітря у більшості регіонів буде досить високою.
"Температура повітря 3-го жовтня у більшості областей України досить висока, протягом дня +20…+26 градусів, у західних областях +13…+17 градусів", – зазначила вона.відео дня
Водночас Діденко попередила, що дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня, але на сході та південному сході втримається суха погода. За словами синоптикині, з найближчої неділі дощі поступово звільнятимуть Карпати.
Погода в Києві 3 жовтня
Також вона зазначила, що у Києві 3 жовтня буде сухо, тепло. Температура повітря триматиметься на рівні +22 градуси. Вітер буде південний, невеликий, а ввечері у четвер – рвучкий.
Погода в Києві 5-6 жовтня
Синоптикиня розповіла, що в суботу та неділю, 5-6 жовтня, у столиці України можливі сильні дощі, які будуть викликані сильним циклоном із південного заходу.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриває сильне похолодання – було названо регіони, де будуть заморозки. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у двох областях через сильне похолодання.
Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.
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