Частину областей заливатимуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

Кілька днів у нашій державі будуть йти дощі, зокрема на вихідних.

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Погода в Україні - частину областей заливатимуть сильні дощі/ unsplash.com

Погода в Україні у четвер, 3 жовтня, буде переважно сухою і без опадів, але не всюди. Частину областей накриють дощі – це стосується західних регіонів. Також є невелика ймовірність опадів на Миколаївщині та Херсонщині.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, температура повітря у більшості регіонів буде досить високою.

"Температура повітря 3-го жовтня у більшості областей України досить висока, протягом дня +20…+26 градусів, у західних областях +13…+17 градусів", – зазначила вона. відео дня

Водночас Діденко попередила, що дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня, але на сході та південному сході втримається суха погода. За словами синоптикині, з найближчої неділі дощі поступово звільнятимуть Карпати.

Погода в Україні 3 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 3 жовтня

Також вона зазначила, що у Києві 3 жовтня буде сухо, тепло. Температура повітря триматиметься на рівні +22 градуси. Вітер буде південний, невеликий, а ввечері у четвер – рвучкий.

Погода в Києві 5-6 жовтня

Синоптикиня розповіла, що в суботу та неділю, 5-6 жовтня, у столиці України можливі сильні дощі, які будуть викликані сильним циклоном із південного заходу.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриває сильне похолодання – було названо регіони, де будуть заморозки. Синоптики оголосили І рівень небезпечності у двох областях через сильне похолодання.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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