Україну накрила найпотужніша магнітна буря: обрушився майже 7-бальний шторм

Дуже сильна магнітна буря триватиме мінімум три дні і лише потім піде на спад.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pixabay

Магнітна буря накрила Україну. Її потужність досягне майже 7-ми балів, що робить цю бурю дуже сильною. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 23 липня. Її потужність досягає майже 5-ти балів. Така ж буря очікується і завтра, 24 липня.

Проте вже 25 липня магнітна буря зросте відразу на 2 позначки і сягатиме майже 7-ми балів. Лише 26 липня шторм вщухне і опуститься до 3 балів.

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Україну накрила потужна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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