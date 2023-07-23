Україну накрила найпотужніша магнітна буря: обрушився майже 7-бальний шторм

Магнітна буря накрила Україну. Її потужність досягне майже 7-ми балів, що робить цю бурю дуже сильною. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря почалася 23 липня. Її потужність досягає майже 5-ти балів. Така ж буря очікується і завтра, 24 липня.
Проте вже 25 липня магнітна буря зросте відразу на 2 позначки і сягатиме майже 7-ми балів. Лише 26 липня шторм вщухне і опуститься до 3 балів.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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