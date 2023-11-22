Україну накрила потужна магнітна буря: "трусити" буде майже 6-бальний шторм

Україну накриває дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 20 листопада. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів. На такому рівні геомагнітний шторм протримався до 22 листопада.
Очікується, що 23 листопада буря опуститься до 4-х балів. 24 листопада буря знову стане сильнішою, а її потужність зросте до майже 6-ти балів. Після цього буря опуститься до мінімуму.
За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталися 9 спалахів класу С.фахівці вважають, що 23 Листопада можуть статися на сонці нові спалахи класу М. їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на сонці помічено 49 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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