Суцільна ковзанка на дорогах і божевільний вітер: Україну накриває сильний шторм

Синоптики оголосили штормове попередження. Через сильні пориви вітру температура повітря відчуватиметься на 7 градусів нижчою, ніж є насправді.

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Прогноз погоди в Україні 23 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 23 листопада буде сніжною, очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В цей день будуть синоптики прогнозують сильні пориви вітру у західних та північних областях. Там пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с. У Карпатах швидкість вітру буде до 25 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

За даними синоптика Наталки Діденко, 23 листопада температура повітря відчуватиметься на 4-7 градусів нижчою через штормовий вітер. На сході температура повітря опуститься до 14 градусів морозу. У західних областях буде суттєве потепління - 6 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні 23 листопада / фото: ventusky

Погода 23 листопада

В Україні 23 листопада буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг у всіх південно-східних та північних областях. В Україні прогнозують ожеледицю. Вітер в цей день буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, будуть пориви вітру.

"Температура у східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу, на решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -14

За даними meteoprog, 23 листопада Україну засипле снігом. Найнижча температура повітря буде на території Харківської області. Там температура повітря опуститься до -14...-5 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -3...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні 23 листопада / фото: meteoprog

Погода 23 листопада у Києві

У Києві 23 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Через негоду може бути ускладнений рух транспорту. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, будуть також пориви вітру.

"Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 23 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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