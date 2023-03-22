Рано радіти теплу: синоптик повідомив про потужні зливи і снігопади в березні

Погода в Україні до кінця березня ще здивує. Як прогнозують синоптики, наступний тиждень в Україні буде в цілому теплим, з 23 березня температура повітря підвищиться.
Стовпчики термометрів місцями підніматимуться до +24 градусів, пише народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook.
Він прогнозує, що з 23 березня в більшості областей України очікується потепління до 19 градусів тепла.
Іноді повітря буде прогріватися до + 24 градусів. Буде багато сонця.
Однак періодично очікуються і сильні дощі, які іноді будуть супроводжуватися грозами.
Крім того, до кінця березня, ще можливе істотне похолодання. Місцями прогнозується навіть сніг.
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Снігопади в Україні до кінця березня
Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.
24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до + 21...+ 22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.
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