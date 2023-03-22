Рано радіти теплу: синоптик повідомив про потужні зливи і снігопади в березні

Періодично очікуються і сильні дощі в Україні, які іноді супроводжуватимуться грозами.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця березня ще здивує. Як прогнозують синоптики, наступний тиждень в Україні буде в цілому теплим, з 23 березня температура повітря підвищиться.

Стовпчики термометрів місцями підніматимуться до +24 градусів, пише народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook.

Він прогнозує, що з 23 березня в більшості областей України очікується потепління до 19 градусів тепла.

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Іноді повітря буде прогріватися до + 24 градусів. Буде багато сонця.

Однак періодично очікуються і сильні дощі, які іноді будуть супроводжуватися грозами.

Крім того, до кінця березня, ще можливе істотне похолодання. Місцями прогнозується навіть сніг.

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Снігопади в Україні до кінця березня

Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.

24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до + 21...+ 22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.

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