В Україні намете замети снігу: синоптики назвали дати розгулу стихії

На дорогах в Україні місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний 7-12 м/сек, на заході країни місцями пориви 15-20 м/сек.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 2 лютого буде сніжною і дощовою. Сухо і без опадів буде тільки на півдні, також можливі сильні пориви вітру.

В Укргідрометцентрі зазначають, що у західних областях буде помірний мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг, вдень з дощем (у південних областях без істотних опадів).

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний 7-12 м/сек, на заході країни місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура вночі 0-5 морозу; вдень від 2 морозу до 3 тепла, в південній частині 2-7 тепла. У Карпатах помірний сніг, місцями хуртовина; температура вночі 4-9 морозу, вдень 1-6 морозу.

Коли Україну накриють замети снігу

За даними метеосайту Ventusky вже з 8 лютого країну занесе снігом.

Найбільше снігу 8 лютого намете на Закарпатті - до 48 сантиметрів. Сніжно буде також на сході, південному сході, центрі України.

У зонах, позначених на карті рожевим кольором випаде 35-48 см снігу, фіолетовий колір означає, що сніговий покрив буде досягати 10-25 см.

В областях, позначених синім, прогнозується випадання 5-7 см снігу. Блакитним відзначені райони, де снігу буде до 2 см.

Протягом тижня, після 8 лютого, погодна ситуація суттєво не зміниться.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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