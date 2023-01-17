Україну накриє рекордна аномалія: синоптик приголомшив прогнозом на Водохреща

Південне повітря визначає температурний фон на 4-9° вище кліматичної норми, розповів Віталій Постригань.

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Погоду у Центральній Україні визначає аномальне тепло, яке переносять південні потоки з акваторії Чорного моря, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його даними, південне повітря визначає температурний фон на 4-9° вище кліматичної норми.

"Протистояння антициклону зі сходу і циклонічної депресії із заходу зумовлять посилений вітер з небезпечними 15-20 м/сек, що буде додавати дискомфорт", - пише синоптик.

У найближчі дні він не виключає температуру вночі 1-6 тепла, а вдень до 6-11 тепла.

Хто такий Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

"Нинішнє Водохреще ознаменується нетипово теплою погодою. Можливі нові температурні рекорди", - додав Постригань.

Нагадаємо, в Україні погода піднесе черговий сюрприз. Після відчутних морозів незабаром очікується помітне потепління, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він пише в Facebook, що в більшу частину Європи знову почне надходити теплі повітряні маси з Африки.

"Тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8 +10", - попередив Щедрін.

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