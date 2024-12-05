Погода готує сюрпризи: синоптик спрогнозував, де потеплішає до +12

Ви дізнаєтеся:
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Погода в Україні найближчими днями буде місцями туманною та майже без опадів. Однак у вихідні слід очікувати сюрпризів.
Погода на завтра
Погода в п'ятницю, 6 грудня, визначатиметься антициклоном. Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха не прогнозує опадів цього дня.
За температурними показниками також не буде якихось сильних коливань.
Погода на вихідні
У суботу, 7 грудня, антициклон почне слабшати. Атмосферні фронти із заходу можуть принести опади 8-9 грудня.
Переважно очікується мокрий сніг і дощ. За словами синоптика, вже ближче до дат можна буде говорити про інтенсивність опадів і про те, яких регіонів вони торкнуться.
Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозував, що в суботу, 7 грудня, у північних, центральних, східних областях, а вдень також на крайньому заході та в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу. Вдень - подекуди дощ та туман.
Температура повітря вночі становитиме -4...+1°С, удень -1...+4°С; у південних областях +2...+7 °С.
Погода на 8 грудня
У неділю місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ. В інших регіонах України - без істотних опадів. Місцями можливий туман.
Стовпчики температура повітря вночі покажуть -3...+2°С, вдень +2...+7°С.
У південних областях вночі 0...+5 °С, вдень - до +7...+12 °С.
Погода в Україні взимку - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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