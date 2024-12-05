Погода готує сюрпризи: синоптик спрогнозував, де потеплішає до +12

6 грудня - останній день, коли погода в Україні визначатиметься антициклоном.

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Синоптик сказав, чого чекати від погоди на вихідних / Фото: pixabay.com

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Погода в Україні найближчими днями буде місцями туманною та майже без опадів. Однак у вихідні слід очікувати сюрпризів.

Погода на завтра

Погода в п'ятницю, 6 грудня, визначатиметься антициклоном. Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха не прогнозує опадів цього дня.

відео дня

За температурними показниками також не буде якихось сильних коливань.

Погода в Україні 6 грудня / meteo.gov.ua

Погода на вихідні

У суботу, 7 грудня, антициклон почне слабшати. Атмосферні фронти із заходу можуть принести опади 8-9 грудня.

Переважно очікується мокрий сніг і дощ. За словами синоптика, вже ближче до дат можна буде говорити про інтенсивність опадів і про те, яких регіонів вони торкнуться.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозував, що в суботу, 7 грудня, у північних, центральних, східних областях, а вдень також на крайньому заході та в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу. Вдень - подекуди дощ та туман.

Температура повітря вночі становитиме -4...+1°С, удень -1...+4°С; у південних областях +2...+7 °С.

Погода в Україні 7 грудня / meteo.gov.ua

Погода на 8 грудня

У неділю місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ. В інших регіонах України - без істотних опадів. Місцями можливий туман.

Стовпчики температура повітря вночі покажуть -3...+2°С, вдень +2...+7°С.

У південних областях вночі 0...+5 °С, вдень - до +7...+12 °С.

Погода в Україні взимку - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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