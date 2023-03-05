Україну атакує сніговий шторм: синоптики розповіли, де чекати "зимового Армагеддону"

До 10 березня очікуються періодичні опади в різних областях, в основному – у вигляді дощів, снігопадів.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця наступного тижня 12 березня очікується переважно плюсова температура вдень, хоча вночі місцями можливі невеликі морози.

Як прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін 9-10 числа в окремих регіонах будуть досить сильні опади.

"В Україні починається тенденція хоч і повільного, але стійкого потепління", - написав синоптик в Facebook.

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За даними Щедріна, найближчим часом в країні буде відносно тепла погода, схожа на весняну.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові і короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

До 10 березня очікуються періодичні опади в різних областях, в основному – у вигляді дощів, снігопадів.

6-7 березня (крім півдня) можливі невеликі дощі з переходом в мокрий сніг.

9-10 числа практично по всій Україні є висока ймовірність сильних дощів через циклон із заходу, місцями - мокрий сніг.

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Погода на березень в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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