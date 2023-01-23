Україну атакує найсильніша негода: синоптики попередили про хуртовину і мороз

Погода в Україні 24 січня буде неприємною і морозною. Синоптики прогнозують місцями туман.
В Укргідрометцентрі зазначають, що дощів і снігу чекати не варто.
У Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6 морозу, у північно-східних та східних областях місцями 7-10 морозу, принаймні країни 0-2 тепла; вдень від 1 морозу до 4 тепла, на Закарпатті та в Криму 5-9 тепла.
Народний синоптик Станіслав Щедрін зазначив, що в Україну з 27 січня почне надходити ряд активних циклонів з півдня і заходу, що спричинить за собою різку зміну погоди з сухої і безвітряної на кардинально іншу.
З період з 27 січня по 3 лютого на всій території України очікуються сильні снігопади разом з поривчастим вітром.
"У всій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг. Але сніговий покрив на довго не затримається", - написав синоптик.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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