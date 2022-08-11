Україну атакує найсильніша гроза і шторм: синоптики попередили про бурхливий циклон

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою і похмурою. Як повідомляють синоптики, грози і зливи пройдуть у всіх областях.

Незважаючи на опади, в Луганській області збережеться спекотна погода. Тут стовпчики термометрів піднімуться до + 31...+33. Також сильно повітря прогріється на півдні – + 29 ... +31.

Найнижча температура в Івано-Франківській області - комфортні +22...+24. Лише на градус тепліше у Львівській та Тернопільській областях - +23...+25. В інших українських областях температура коливатиметься в межах + 24 ... + 29.

"Дощі ходитимуть хаотично майже всюди, в різний час доби і різної інтенсивності. Вдень на північному сході світить сонце. Можливі грози і поривчастий вітер", - написала синоптик Наталка Діденко.

читайте такожПрикмети на Медовий спас 14 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не потрапити в біду

Погода в Україні на 12 серпня

Ужгород - + 27...+29

Львів - + 23...+25

Івано-Франківськ - + 22...+24

Тернопіль - + 23...+25

Чернівці - + 24...+26

Хмельницький - + 24...+26

Луцьк - + 25...+27

Рівне - + 25...+27

Житомир - + 25...+27

Вінниця - + 25...+27

Одеса - + 30...+32

Миколаїв - + 29...+31

Херсон - + 29...+31

Сімферополь - + 27...+29

Кропивницький - + 26...+28

Черкаси - + 25...+27

Чернігів - + 26...+28

Суми - + 26...+28

Полтава - + 25...+27

Дніпро - + 27...+29

Запоріжжя - + 28...+30

Донецьк - + 29...+30

Луганськ - + 31...+33

Харків - + 27...+29

Київ - + 23...+25

читайте такожПрикмети на 12 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб розбагатіти

Читайте також: