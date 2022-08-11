Україну атакує найсильніша гроза і шторм: синоптики попередили про бурхливий циклон

Дощі ходитимуть хаотично майже всюди, в різний час доби.
Погода в Україні найближчими днями буде дощовою і похмурою. Як повідомляють синоптики, грози і зливи пройдуть у всіх областях.
Незважаючи на опади, в Луганській області збережеться спекотна погода. Тут стовпчики термометрів піднімуться до + 31...+33. Також сильно повітря прогріється на півдні – + 29 ... +31.
Найнижча температура в Івано-Франківській області - комфортні +22...+24. Лише на градус тепліше у Львівській та Тернопільській областях - +23...+25. В інших українських областях температура коливатиметься в межах + 24 ... + 29.
"Дощі ходитимуть хаотично майже всюди, в різний час доби і різної інтенсивності. Вдень на північному сході світить сонце. Можливі грози і поривчастий вітер", - написала синоптик Наталка Діденко.
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Погода в Україні на 12 серпня
- Ужгород - + 27...+29
- Львів - + 23...+25
- Івано-Франківськ - + 22...+24
- Тернопіль - + 23...+25
- Чернівці - + 24...+26
- Хмельницький - + 24...+26
- Луцьк - + 25...+27
- Рівне - + 25...+27
- Житомир - + 25...+27
- Вінниця - + 25...+27
- Одеса - + 30...+32
- Миколаїв - + 29...+31
- Херсон - + 29...+31
- Сімферополь - + 27...+29
- Кропивницький - + 26...+28
- Черкаси - + 25...+27
- Чернігів - + 26...+28
- Суми - + 26...+28
- Полтава - + 25...+27
- Дніпро - + 27...+29
- Запоріжжя - + 28...+30
- Донецьк - + 29...+30
- Луганськ - + 31...+33
- Харків - + 27...+29
- Київ - + 23...+25
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