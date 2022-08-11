Україну засипле градом і вдарить жарища: синоптики назвали дати погодних аномалій

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі сім днів буде дощовою з грозами і градом, паралельне наростання спеки.

Як прогнозує синоптик Станіслав Щедрін в Facebook, на заході температура буде порівняно комфортною.

За його словами, на тлі злив по всій країні буде підвищуватися температура повітря. На переважній більшості території стовпчики термометрів підніматимуться до + 35...+37 градусів, а в західних регіонах - до +27 ... +32.

"Україну знову буде заливати і припікати. З 11 по 18 серпня по всій Україні очікуються дощі з грозами місцями шквалами і градом, але, незважаючи на зливи, також очікується і наростання сильної спеки", - написав синоптик.

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Погода на 11 серпня

11 серпня, в Київській області очікуються грози і дощі. Таке попередження зробили в Київській обласній військовій адміністрації, посилаючись на інформацію Укргідрометцентру.

Українцям нагадали правила безпеки у разі перебування на вулиці під час грози:

не ховатися під деревами;

не стояти біля рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших опор;

у будинках потрібно щільно закрити вікна.

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