УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну засипле градом і вдарить жарища: синоптики назвали дати погодних аномалій

11 серпня 2022, 04:10

По всій Україні очікуються дощі з грозами місцями шквалами та градом.

погода, прогноз погоди, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі сім днів буде дощовою з грозами і градом, паралельне наростання спеки.

Як прогнозує синоптик Станіслав Щедрін в Facebook, на заході температура буде порівняно комфортною.

За його словами, на тлі злив по всій країні буде підвищуватися температура повітря. На переважній більшості території стовпчики термометрів підніматимуться до + 35...+37 градусів, а в західних регіонах - до +27 ... +32.

"Україну знову буде заливати і припікати. З 11 по 18 серпня по всій Україні очікуються дощі з грозами місцями шквалами і градом, але, незважаючи на зливи, також очікується і наростання сильної спеки", - написав синоптик.

читайте такожПрикмети на Медовий спас 14 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не потрапити в біду

Україну засипле градом і вдарить жарища: синоптики назвали дати погодних аномалій

Погода на 11 серпня

11 серпня, в Київській області очікуються грози і дощі. Таке попередження зробили в Київській обласній військовій адміністрації, посилаючись на інформацію Укргідрометцентру.

Українцям нагадали правила безпеки у разі перебування на вулиці під час грози:

  • не ховатися під деревами;
  • не стояти біля рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших опор;
  • у будинках потрібно щільно закрити вікна.
Україну засипле градом і вдарить жарища: синоптики назвали дати погодних аномалій

читайте такожПрикмети на 11 серпня: 3 речі, які заборонено робити в Різдво Миколи Чудотворця

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:11

"Дуже налякав Майдан": Арестович розповів, коли Путін вирішив напасти на Україну

04:40

"Трампа в Європі ненавидять": його заяви про Україну ні на що не вплинуть - соціологВідео

04:10

Україну засипле градом і вдарить жарища: синоптики назвали дати погодних аномалійВідео

03:45

Коли чекати "параду суверенітетів" в РФ і які суб’єкти відокремляться першими – відповідь експертаВідео

03:20

Неймовірна закуска на швидку руку за 20 хвилин: рецепт закусочних булочокВідео

Реклама
03:05

Військовий експерт розповів, скільки ракет потрібно ЗСУ на знищення Кримського мостуВідео

02:34

Купатимуться в грошах: 3 знаки зодіаку до кінця року можуть зірвати великий кушВідео

02:02

"Була дуже задоволена": Волочкова показала, як її парить бородатий мужикВідео

01:40

"Все може швидко і радикально помінятися": соціолог пояснив, чому більшість росіян підтримує Путіна

00:51

Прикмети на 11 серпня: 3 речі, які заборонено робити в різдво Миколи ЧудотворцяВідео

00:03

Гороскоп на сьогодні, 11 серпня 2022: Овнам - підказки долі, Близнюкам - хвилювання, Рибам - ворогиВідео

10 серпня, середа
23:50

"Ми пишемо нову історію, поки росіяни пишуть доноси": Дурнєв розповів, як вибити з себе все російське

23:47

У Донецьку спалахнув пивзавод: окупанти повідомляють про витік аміакуВідео

23:34

У мережі озвучили запаморочливу ціну за корпоратив Урганта

23:27

Втрати та зброя: Зеленський назвав головні чинники перемоги України в війніВідео

23:18

"Прийшла, побачила, вподобала": Лілія Ребрик показала дивовижну гнучкість на гімнастичному матіВідео

23:09

Приносять біду і забирають удачу: які 5 предметів в будинку магнітом притягують бідністьВідео

23:04

У РФ вже ниють про "драматичне становище" своїх військ в УкраїніВідео

23:03

"Старий, що вижив з розуму": Пригожин публічно образив Макаревича

22:27

У найпопулярнішого російського ведучого підозрюють рак

Реклама
22:26

У Бахмуті пекло і багато загиблих: окупанти Ураганами обстріляли центр містаВідео

22:23

Як прибрати олійну пляму за 10 хвилин без прання: простий ефективний спосіб

22:17

"Буде набагато жорсткіше": в Держдумі вибухнули маячнею щодо "точки неповернення" у війні

22:11

Арестович озвучив найгірший сценарій розвитку війни для УкраїниВідео

21:40

Прикмети на Медовий спас 14 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не потрапити в бідуВідео

21:31

"Мені кінець": Арестович відверто розповів, що сказав дружині та дітям в перший день війниВідео

21:30

У Чорногорії в одному з кафе офіціанти носять форму з символом агресії РФ

21:12

"Це вперше прозвучить в ЗМІ": Арестович зізнався, коли дізналися про плани вторгнення РФВідео

20:54

Вибухи у Криму: аеродром вийшов з ладу, знищені 9 літаків, які били ракетами по УкраїніВідео

20:52

Зірка Сватів відреагувала на проросійську позицію Федора Добронравова

20:50

На межі дефолту: кредитори схвалили важливе рішення щодо держборгу України - Reuters

20:36

Загроза ракетного удару: Росія зосередила навколо України близько 20 літаківВідео

20:10

Прикмети на 12 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

20:09

Чудова робота: в ЗСУ розповіли про наслідки вибухів на авіабазі в Криму

20:08

Нацгвардієць збив із ЗРК "Ігла" російський штурмовик Су-25Відео

20:04

Перейменувати "солодку вату" в "їстівну бавовну" : Клопотенко зробив яскраву ініціативуВідео

19:33

ФБУ: рішення про "обрання" Кирила Шевченка скасовано, скликана ним конференція - незаконна

19:32

Звірства росіян: на блокпості у Василівці померло 10 українцівВідео

19:29

Пенсіонерка у Москві "здала" поліції сусідку-українку за слова, що Україна переможе

19:21

Чому війна між США та Китаєм завершилася, навіть без початкуПогляд

Реклама
19:19

До Києва доставили тіла ще 16 загиблих захисників МаріуполяВідео

19:15

Не дружать з головою: 5 знаків зодіаку - найбільші диваки гороскопуВідео

19:07

"Мені вони привиділися": Регіна Тодоренко показала фото своїх пологів з чоловіком і сином

19:00

Нагар "злітає" сам: як вичистити праску таблеткою для посудомийки за 30 секунд

18:50

Як правильно заморозити сливу на зиму та як довго зберегти фрукт у холодильнику

18:50

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

18:45

У Зеленського назвали "дешевою виставою" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕСВідео

18:30

"Народилася перша принцеса": чехи в середньовічному замку прихистили біженок-українок

18:22

Активну фазу війни в Україні потрібно завершити до кінця осені: Єрмак назвав причинуВідео

18:19

"Це ще не перелом у війні": експосол США в Україні пояснив наслідки вибухів у КримуВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти