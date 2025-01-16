В Україну йдуть морози до -10: синоптики назвали найхолодніші дні

Після поступового підвищення температури найближчими днями в Україну повернеться зима з морозами.

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Україну накриє похолодання / Фото: pixabay.com

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Якою буде погода до кінця тижня

Коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні до кінця тижня буде відносно теплою як для середини зими, але вже з 20 січня в країну приїде значне похолодання - стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів.

Як пише ТСН із посиланням на синоптика Наталю Птуху, погода цього тижня в Україні буде досить спокійною - різких перепадів не очікується, але зберігається тенденція до певного підвищення температурних показників.

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"Якщо на початку тижня це ближче до -3, то наприкінці все частіше буде до +3. Нинішній невеликий південно-західний вітер зі швидкістю до 5-10 м/с посеред тижня перейде в північно-західний. Можливо, вітер тоді трохи посилиться, але не надто - до 7-12 м/с", - розповіла вона.

Погода на сьогодні

16 січня в західних областях буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від -2 градусів вночі до +4 вдень.

У північних і центральних областях - мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від -1 вночі до +3 вдень.

На Півдні температура повітря коливатиметься від 5 градусів морозу вночі до +4 вдень.

У східних областях вночі -2 градуси, вдень +3.

Погода в Україні 16 січня / meteo.gov.ua

Погода на завтра

У п'ятницю, 17 січня, в Україні буде тепло, без істотних опадів. Лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ. Можливий туман і слабка ожеледь.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1°С, вдень +2...+7°С, у Карпатах близько 0°С.

Погода в Україні на 17 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 18 січня

В Україні очікується погода без істотних опадів, тільки вдень і ввечері в північних і північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, на Закарпатті, 1-6 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, вдень +2...+7°С.

Прогноз погоди на 18 січня / meteo.gov.ua

Погода на 19 січня

У неділю в більшості регіонів України, за винятком західної частини, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -3...+2°С, удень -1...+4°С.

Прогноз погоди на 19 січня / meteo.gov.ua

Синоптикиня Наталя Птуха прогнозує, що протягом останньої декади січня та в лютому температура повітря в Україні коливатиметься в межах від -5 до +5 градусів.

Прогноз погоди на 20 січня / meteo.gov.ua

Погода в Києві - прогноз

У січні температура повітря в Києві перевищуватиме кліматичну норму, а кількість опадів буде помірною.

Дні з 15 по 18 січня будуть сонячними, але холодними. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -9°C.

Коли в Україну прийде похолодання

Згідно з даними сайту meteofor, із 19 до 25 січня ночі будуть найхолоднішими цього місяця.

22 грудня температура повітря може опуститися до -10°C. Денна температура не перевищуватиме +2°C.

Наприкінці січня синоптики прогнозують опади. Зокрема, 28, 29, 30 і 31 січня слід очікувати сніг із дощем. Вночі температура повітря становитиме від -9°C до -3°C, вдень - від -1°C до +3°C.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 16 січня, по всій Україні опадів не прогнозується, тільки в Карпатах випадатиме невеликий мокрий сніг.

Протягом дня четверга в більшості областей +1...+6 °C. У Києві 16 січня буде без опадів. Уночі близько нуля, удень +1 °C до +3 °C.

Синоптик Володимир Деркач повідомляв, що погода в Україні в січні 2025 року буде мінливою. Перші дні місяця були досить теплими. Однак далі в Україну прийдуть атмосферні фронти з опадами та похолоданням. Загалом очікуються різкі переходи від плюса до мінуса, але сильних морозів чекати не варто.

Нещодавно народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що до самої весни не варто очікувати різкого погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах +1...+3 вдень, у нічні години від -3 до -5 градусів.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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