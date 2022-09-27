Україну атакує небезпечна погода: коли чекати неприємного "сюрпризу"

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчим часом буде дощовою та туманною. Як попереджає синоптик Наталка Діденко, у середу, 28 вересня, місцями спостерігатимуться тумани, особливо вночі та вранці.

Дощі будуть періодично випадати всюди, лише майже не зворушений північний схід.

Вночі та вранці в Україні, крім південного сходу, очікується туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря 28 вересня досить комфортна. Протягом дня +13...+17 градусів, на півдні +19 ... + 24 градуси, прогнозує синоптик.

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В Києві буде хмарно. Вночі та вранці без істотних опадів, також прогнозується туман. Вдень часом очікується дощ.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +13 +18. При цьому в Києві вночі буде близько +10, а вдень +15 +17.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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