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Одним бабине літо, іншим мороз і сніг: синоптики розповіли, яким буде жовтень в Україні

26 вересня 2022, 20:40

27 вересня, дощі пройдуть на заході, півночі і в центрі України. Без опадів буде лише на півдні та сході країни.

погода, прогноз погоди
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні показала справжню холодину у вересні. Як прогнозують синоптики, бабиного літа варто очікувати в Україні, але не скрізь.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 27 вересня, дощі пройдуть на заході, півночі і в центрі України. Без опадів буде лише на півдні та сході країни.

Втім, цього дня потеплішає. Так, на півдні вночі буде від +12 до +16, а вдень +23 +26 тепла.

На сході та в центрі вночі варто очікувати від 10 до 13 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 20 градусів тепла.

А ось на півночі та заході навпаки похолодає. У нічний час доби очікується від +8 до +11, а вдень 11-14 градусів тепла.

У середу, 28 вересня, дощі захоплять весь захід України, схід, південний схід і північ. Тільки в центрі і на південному заході буде сухо та без опадів.

Найтепліше буде на півдні. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від +21 до +24.

Трохи прохолодніше в центрі і на сході: вночі 10-13 градусів тепла, а вдень 18-21 вище нуля.

На заході та півночі вночі буде 8-10 градусів з позначкою "плюс", а вдень стовпчики термометрів покажуть від 14 до 17 градусів тепла.

У п'ятницю, 30 вересня, в Україні короткочасні дощі очікуються лише на заході. На решті території України без опадів.

Тепло буде в південних областях. Вдень тут від 12 до 14 градусів тепла, а вночі від +22 до +26.

На півночі, сході та в центрі вночі буде близько 10 градусів з позначкою "плюс", а вдень варто очікувати від +20 до +23 градусів.

Прохолодніше всього в цей день буде на заході України. Вночі тут від 5 до 8 градусів з позначкою "плюс", а вдень від 16 до 19 градусів тепла.

Карта погоди

Погода на початок жовтня

Як повідомив народний синоптик Володимир Деркач, жовтень почнеться досить добре.

"Погожі дні на початку трохи зіпсують невеликі опади в середині декади (1-2 дні), а далі досить добре потеплішає і прийде довгоочікуване бабине літо, яке зачепить і початок другої декади", - повідомив народний синоптик, передає Телеграф.

Приблизно після свята Покрови (14 жовтня), зазначає Деркач, потроху почне заходити холодне повітря, зросте можливість опадів, хоча слабких, температура вночі сильно знизиться, але не менше 0 градусів.

Третій останній десятиденний відрізок жовтня значного тепла не передбачає, але очікуються 2-3 теплих дні протягом цієї декади. Деркач додав, що заморозки вночі будуть, і опадів варто очікувати до кінця місяця.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою та без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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