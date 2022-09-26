Одним бабине літо, іншим мороз і сніг: синоптики розповіли, яким буде жовтень в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні показала справжню холодину у вересні. Як прогнозують синоптики, бабиного літа варто очікувати в Україні, але не скрізь.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 27 вересня, дощі пройдуть на заході, півночі і в центрі України. Без опадів буде лише на півдні та сході країни.

Втім, цього дня потеплішає. Так, на півдні вночі буде від +12 до +16, а вдень +23 +26 тепла.

На сході та в центрі вночі варто очікувати від 10 до 13 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 20 градусів тепла.

А ось на півночі та заході навпаки похолодає. У нічний час доби очікується від +8 до +11, а вдень 11-14 градусів тепла.

У середу, 28 вересня, дощі захоплять весь захід України, схід, південний схід і північ. Тільки в центрі і на південному заході буде сухо та без опадів.

Найтепліше буде на півдні. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від +21 до +24.

Трохи прохолодніше в центрі і на сході: вночі 10-13 градусів тепла, а вдень 18-21 вище нуля.

На заході та півночі вночі буде 8-10 градусів з позначкою "плюс", а вдень стовпчики термометрів покажуть від 14 до 17 градусів тепла.

У п'ятницю, 30 вересня, в Україні короткочасні дощі очікуються лише на заході. На решті території України без опадів.

Тепло буде в південних областях. Вдень тут від 12 до 14 градусів тепла, а вночі від +22 до +26.

На півночі, сході та в центрі вночі буде близько 10 градусів з позначкою "плюс", а вдень варто очікувати від +20 до +23 градусів.

Прохолодніше всього в цей день буде на заході України. Вночі тут від 5 до 8 градусів з позначкою "плюс", а вдень від 16 до 19 градусів тепла.

Погода на початок жовтня

Як повідомив народний синоптик Володимир Деркач, жовтень почнеться досить добре.

"Погожі дні на початку трохи зіпсують невеликі опади в середині декади (1-2 дні), а далі досить добре потеплішає і прийде довгоочікуване бабине літо, яке зачепить і початок другої декади", - повідомив народний синоптик, передає Телеграф.

Приблизно після свята Покрови (14 жовтня), зазначає Деркач, потроху почне заходити холодне повітря, зросте можливість опадів, хоча слабких, температура вночі сильно знизиться, але не менше 0 градусів.

Третій останній десятиденний відрізок жовтня значного тепла не передбачає, але очікуються 2-3 теплих дні протягом цієї декади. Деркач додав, що заморозки вночі будуть, і опадів варто очікувати до кінця місяця.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою та без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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