Україна задубіє до -2º: синоптик дав крижаний прогноз і попередив про аномалію

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В Україні в найближчий тиждень погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, розповів синоптик Ігор Кибальчич.

Він уточнив, що малорухливий антициклон Vangelis сформується над Західною Україною та Білоруссю, який протягом тижня повільно почне своє просування у східному напрямку.

"Тому на тлі високого тиску, істотних опадів не передбачається. Однак, в понеділок і вівторок хвильове обурення на холодному фронті призведе до випадання помірних, а місцями і сильних дощів у східній частині країни і в Сумській області", - попередив синоптик.

За його прогнозом, температура повітря на початку другої декади жовтня виявиться близькою до середніх багаторічних показників, в Південній і східній частині країни трохи нижче норми за рахунок переважання північно-західних повітряних потоків і більш щільної хмарності.

Кібальчич прогнозує протягом тижня температуру вночі від +3 до + 11 градусів (у першій половині тижня в північних областях місцями температура опуститься до -2 градусів). Вдень очікується + 12 +18 градусів (на вихідних до + 21 градуса).

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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