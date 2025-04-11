Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень і до яких сюрпризів готуватися.

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Погода в Україні - стала відома погода на Великдень/ фото: УНІАН

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Якою буде погода на Великдень

Якою буде погода у суботу, 12 квітня

Погода в Україні на Великдень, 20 квітня, буде вже достатньо теплою.

Температура повітря підійметься навіть до +20 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона наголосила, що це попередній прогноз.

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"Попередньо, на Великдень буде тепло, +14+20 градусів. Прогноз потребуватиме уточнення", – зазначила вона.

Також Діденко розповіла, що на Вербну неділю в Україні буде сонячна погода й очікуються +10…+15 градусів.

Погода в Україні 12 квітня

У суботу, 12 квітня в Україні очікується денна температура повітря +7…+12 градусів, на Луганщині та Харківщині буде до +14 градусів.

"Вночі заморозки залишаться лише острівцями і вже поступово щезатимуть. Переважно у більшості областей завтра буде без опадів, лише вночі на заході мокрий сніг, а вдень на південному сході – залишки циклону із дощем, мокрим снігом та сильним вітром", – повідомила Діденко.

У Києві в суботу буде без опадів. Вночі температура повітря триматиметься на рівні близько нуля, а вдень буде +7…+9 градусів.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Також раніше повідомлялося, що сніг і вітер ламатимуть дерева – стало відомо, які кілька областей накриє сильна негода. У частині областей України буде мокрий сніг і штормовий вітер. Через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром можливе обламування гілок на деревах.

Як раніше повідомляв Главред, будуть дуже сильні снігопади – було названо точну дату потепління. Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -5 градусів.

Нагадаємо, шторм дуже затягується – коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря. Це дуже сильна буря, через яку може погіршитися самопочуття людини.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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