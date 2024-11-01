Вдарить мороз -4 градуси: які області накриє сильне похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 2-3 листопада
- У яких областях температура опуститься до -4 градусів
- Де будуть дощі
Погода в Україні у вихідні, 2-3 листопада, відзначиться суттєвим похолоданням, а також посиленням вітру і невеликими дощами. В ніч на неділю в частині областей температура повітря опуститься до -4 градусів.
Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що в найближчі дві доби над північно-східною Європою буде розвиватися активний циклон, який також вплине не територію нашої держави.
Під час проходження цього циклону відбудеться посилення вітру, а також будуть йти невеликі дощі. Також варто бути готовими до похолодання, яке насуватиметься на територію України, починаючи з північних та західних регіонів.
Погода в Україні 2 листопада
У західних областях
У західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11 градусів.
У північних областях
У північних областях вночі буде йти дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень знизиться до +5…+10.
У центральних областях
У центральних областях вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +10…+15.
На півдні України
У південній частині України та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, вдень +15…+20.
У східних областях
У східних областях вночі без опадів, вранці та вдень пройде невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +11…+16.
Погода в Україні 3 листопада
У західних областях
У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень +4…+9.
У північних областях
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +2…+7.
У центральних областях
У центральних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +3…+8.
На півдні України
У південних регіонах та Криму опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 градусів, вдень +6…+11.
У східних областях
У східній частині країни опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +3…+8.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що Україну накриє похолодання, прийде арктичне повітря – стала відома дата. Температура повітря відчутно знизиться. Також очікуються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Також раніше повідомлялося, що насувається холоднеча – синоптики оголосили штормове попередження. У багатьох областях України будуть сильні пориви вітру – 15-20 м/с.
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