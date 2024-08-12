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Вдарить +7, будуть дощі та грози: в Україні різко похолодає – стала відома дата

Альона Вороніна
12 серпня 2024, 09:46
835
Похолодання триматиметься у нашій країні кілька днів, після цього знову повернеться спека з температурою до +38 градусів.

Погода, дождь, лето
Погода в Україні - вдарить +7, будуть дощі та грози/ УНІАН

Погода в Україні упродовж тижня, 12-18 серпня, буде переважно сухою, лише в деяких областях будуть короткочасні дощі та грози. У той же час варто бути готовими до різкого похолодання, яке триматиметься у нашій країні в першій половині тижня. В цей період часу в деяких областях температура повітря найнижче може опускатися до позначки +7 вночі.

Проте в другій половині тижня похолодання відступить, з середини тижня та у вихідні до нас повернеться спекотна погода. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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"У першій половині тижня очікується короткочасний період похолодання, який буде пов'язаний із посиленим надходженням повітряних мас із районів Скандинавського півострова. Найбільш відчутно зниження температури відбудеться у північних та західних областях країни", – зазначив метеоролог.

Він наголосив, що після повернення спеки найвищі температури фіксуватимуться у південних областях – місцями стовпчики термометрів там досягатимуть +38 градусів. Також Кібальчич зазначив, що упродовж тижня не передбачається суттєвих опадів, тому посуха у південно-східній Україні продовжить посилюватися. У той же час буде відбуватися поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця і Дніпра.

Погода в Україні 12 серпня

У понеділок, 12 серпня, в Україні переважно без опадів, лише вночі місцями у північних регіонах, а також у Полтавській та Харківській областях можливі невеликі короткочасні дощі. У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці тумани. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, у південно-східній частині країни +16…+21 градус; вдень +22…+27, на Закарпатті, в центральних та південних областях +28…+33.

Погода в Украине 12 августа
Погода в Україні 12 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 серпня

У вівторок, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Сумщині вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 градусів, у південних, центральних та східних областях +16…+21 градус; вдень +22…+27, на Закарпатті, в центральних та південних областях +28…+33 градуси.

Погода в Украине 13 августа
Погода в Україні 13 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 серпня

У середу, 14 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 градусів, у південних областях та у Криму +15…+20; вдень +24…+29 градусів, на Закарпатті та півдні країни +29…+31.

Погода в Украине 14 августа
Погода в Україні 14 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 серпня

У четвер, 15 серпня, утримається сонячна та суха погода у всіх регіонах країни, лише вдень у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів; вдень +26...+31; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 градуси.

Погода в Украине 15 августа
Погода в Україні 15 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 серпня

У п'ятницю, 16 серпня, продовжиться період сухої та малохмарної погоди по всій Україні, лише у Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів; вдень +26...+31; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33.

Погода в Украине 16 августа
Погода в Україні 16 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 серпня

У суботу, 17 серпня, на всій території України опадів не очікується. У Карпатському регіоні вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 градусів, вдень +29…+34, у південно-західній частині країни місцями +35…+37.

Погода в Україні 18 серпня

У неділю, 18 серпня, у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 градус, вдень +30…+35, на півдні місцями +36…+38 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Наталі Діденко попередила про зміну погоди в Україні. З початку наступного тижня Україна розташується поміж двома циклонічними системами.

Також раніше повідомлялося, що в Україні будуть дощі та грози, але не скрізь – у які регіони увірветься негода. Синоптики попереджають про те, що у більшості областей буде суха та тепла погода.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буде північне сяйво і жорстка магнітна буря – на Сонці сильні спалахи. Сонячний спалах може спровокувати не тільки північне сяйво, а й втрату радіосигналу.

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