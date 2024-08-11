Сонячні +32 і нічні дощі: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

З початку наступного тижня Україна розташується поміж двома циклонічними системами.

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З початку тижня погода буде теплою і досить помірною / Фото: flickr

З понеділка, 12 серпня, на погоду в Україні впливатиме високий атмосферний тиск, зона якого витягнулася від Скандинавії через центр Європи до Балкан. Тому слід очікувати сухої погоди.

Циклонічні системи / фото: Наталія Діденко

Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, Україна належатиме до зони впливу антициклону, тому понеділок буде більш сонячним. Опади прогнозуються хіба локально у північних областях та на північному сході у найближчу ніч та вранці 12 серпня.

"Температура повітря очікується 12-го серпня протягом дня +24+29 градусів, у південній частині +28+32 градуси", - стверджує Діденко. відео дня

Погода в Україні 12 серпня / meteoprog

Щодо погоди у Києві синоптик зазначила, що північно-західний вітер буде помірним, а вночі та вранці рвучким. Максимальна температура повітря завтра коливатиметься близько +25 градусів.

Погода в Києві 12 серпня / meteoprog

Діденко також попередила, що по всій території України можна чекати підвищення температури повітря. Однак прогнозують його не раніше 16-17 серпня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, 11 серпня погода по всій країні буде переважно спокійною і помірно теплою. Переважатиме антициклональний тип погоди, тому в більшості областей нашої країни вона очікується стійкою, як і 10 серпня, з комфортною температурою повітря і помірним вітром.

Літні температури у цьому році вразили не лише українців, але й багатьох мешканців інших країн. Згодом з'ясувалося, що 2024 рік може стати найбільш жарким за всю історію спостережень. Про це заявили науковці із Європейської сліжби зміни клімату.

Напередодні, 9 серпня в Україні погода була дощовою та грозовою. Про це повідомляв Укргідрометцентр. Сильні зливи пройшли на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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