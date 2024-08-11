Дощі та грози, але не скрізь: у які регіони увірветься негода

Синоптики попереджають про те, що у більшості областей буде суха та тепла погода.

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Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 12 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 12 серпня в Україні буде суха та сонячна погода. Локальні дощі будуть на території північних та північно-східних областей. Температура повітря підвищиться до +32 градусів. Вже 16-17 серпня почне підвищуватись температура повітря.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: ventusky

Погода 12 серпня

В Україні 12 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами на території північно-східних областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 26-31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 12 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+32 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: meteoprog

Погода 12 серпня у Києві

У Києві 12 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 11 серпня погода по всій країні буде переважно спокійною і помірно теплою. Переважатиме антициклональний тип погоди, тому в більшості областей нашої країни вона очікується стійкою, як і 10 серпня, з комфортною температурою повітря і помірним вітром.

Літні температури у цьому році вразили не лише українців, але й багатьох мешканців інших країн. Згодом з'ясувалося, що 2024 рік може стати найбільш жарким за всю історію спостережень. Про це заявили науковці із Європейської сліжби зміни клімату.Напередодні, 9 серпня в Україні погода була дощовою та грозовою. Про це повідомляв Укргідрометцентр. Сильні зливи пройшли на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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