Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

Погода в Україні 17 жовтня буде холодною. У цей день синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 17 жовтня
В Україні 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на території східних та північних областей. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 0-5° тепла, в Криму 5-10°; вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині до 16°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +2
За даними meteoprog, 17 жовтня стане ще холодніше. Найхолодніше буде на території Львівської та Тернопільської областей. Там температура повітря опуститься до 2-22 градусів тепла.
Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 6-16 градуса тепла.
Погода 17 жовтня у Києві
У Києві 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.
Також раніше синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.
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