Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

У цей день синоптики прогнозують мороз лише вночі в Карпатах. Там температура повітря опуститься до -4.

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Прогноз погоди в Україні 17 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 17 жовтня буде холодною. У цей день синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 17 жовтня

В Україні 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на території східних та північних областей. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, в Криму 5-10°; вдень в Україні 7-12° тепла, у південній частині до 16°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

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В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 17 жовтня стане ще холодніше. Найхолодніше буде на території Львівської та Тернопільської областей. Там температура повітря опуститься до 2-22 градусів тепла.

Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 6-16 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні 17 жовтня / фото: meteoprog

Погода 17 жовтня у Києві

У Києві 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 17 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Також раніше синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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