Буде майже 5-бальний шторм: в Україну вривається потужна магнітна буря

Цей геомагнітний шторм буде сильно "трусити" Україну мінімум три дні.

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Україну накриває Нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Нова магнітна буря накрила Україну. Вона сильно "труситиме" мінімум три дні, а потім стане трохи слабшою. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря вривається в країну 27 грудня. Її потужність буде на рівні майже 5-ти балів.

Повідомляється, що на такому рівні геомагнітний шторм протримається цілих три дні - до 29 грудня включно. З 30 грудня по 1 січня включно буря буде на рівні майже 4-х балів. Після цього сила шторму піде на спад.

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Україну накриває Нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці стався 1 спалах класу С. Фахівці вважають, що 27 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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