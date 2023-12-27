Буде майже 5-бальний шторм: в Україну вривається потужна магнітна буря

Нова магнітна буря накрила Україну. Вона сильно "труситиме" мінімум три дні, а потім стане трохи слабшою. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком магнітна буря вривається в країну 27 грудня. Її потужність буде на рівні майже 5-ти балів.
Повідомляється, що на такому рівні геомагнітний шторм протримається цілих три дні - до 29 грудня включно. З 30 грудня по 1 січня включно буря буде на рівні майже 4-х балів. Після цього сила шторму піде на спад.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці стався 1 спалах класу С. Фахівці вважають, що 27 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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