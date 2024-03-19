Влупить -6 і засипле снігом: в Україні лютуватиме серйозна негода

Погода в Україні 20 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.
Погода 20 березня
В Україні 20 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. В Україні прогнозують туман у південних та західних областях. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у південно-східній частині та на Закарпатті 7-12°. В Карпатах сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +10
За даними meteoprog, 20 березня в Україні буде сніжною та дощовою. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 0...+8 градусів. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+10 градусів.
Погода 20 березня у Києві
У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла, - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.
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