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Україну атакувала нова магнітна буря: як довго буде "трусити"

Ангеліна Підвисоцька
19 березня 2024, 23:53
Сила магнітної бурі зросте до майже 6-бального рівня, після чого піде на спад.
магнітна буря, погода, сонце
Україну накрила нова магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила нова магнітна буря. Вона триватиме цілих 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 17 березня з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня її сила зросла до 4-х балів.

Очікується, що 20 березня потужність геомагнітного шторму зросте до майже 6-ти балів. На такому ж рівні він буде і 21 березня. Після цього магнітна буря може піти на спад.

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магнітна буря
Україну накрила нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу М. Повідомляється, що 16 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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