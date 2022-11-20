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Сніговий циклон атакує Україну: синоптики приголомшили прогнозом на тиждень

20 листопада 2022, 16:59

В Україні з 22 листопада синоптики прогнозують суттєве зниження температури.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останній тиждень листопада готує температурні гойдалки. Як прогнозують синоптики, чекати заморозків і потепління до +20 градусів.

21 листопада в західній частині України опадів не очікується, а в північних регіонах – дощі з мокрим снігом. Температура повітря на півночі та заході протягом доби становитиме від -3 до +2, на решті території можливе поступове підвищення до +4...+9.

Суттєво погода відрізнятиметься на півдні, у Приазов'ї та на сході - +10...+15, а вдень повітря прогріється від +15 до + 20, повідомляє Meteoprog.

Погода на 22-23 листопада

В Україні з 22 листопада синоптики прогнозують суттєве зниження температури. У східній частині та Приазов'ї пройдуть дощі, а середня денна температура становитиме від -2 до +7.

Через підвищений тиск опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від -6 до -1, а вдень становитиме в середньому від -2 до +7.

Погода на 24 листопада

Антициклон продовжить впливати на погоду, тому опадів не буде. Температура повітря вночі від -3 до +2, а вдень потеплішає + 5. На крайньому півдні, в Криму та Закарпатті повітря прогріється від +6 до +11.

Погода на 25 листопада

У центральних, південних і західних областях очікується дощ з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть від -2 до +3 у північних та західних областях, а в інших регіонах - +4...+9. Вдень повітря прогріється до + 5-10.

Погода на 26-27 листопада

У південних, центральних і північних областях очікується дощ. В інших регіонах України опади не прогнозуються. Температура повітря вночі становитиме близько нуля, а вдень від +4 до +9.

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Карта погоди

У Карпатах намело півметра снігу

Відзначимо, в Карпатах вже намело понад півметра снігу, а на Високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це передає Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

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