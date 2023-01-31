Снігопад, хуртовини і мороз в Україні: синоптик назвала дату нової атаки циклону

Морозна погода прийде в Україну з 4 лютого, а снігопад піде вже найближчими днями. Лютий буде дуже холодним.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останній місяць зими запам'ятається українцям морозами і снігопадами. Як зазначає синоптик Наталія Діденко, з 4 лютого варто очікувати справжнього похолодання.

"Хто бурчав на зиму, що вона якась не така, хто захоплювався рекордами високих градусів і вже починав поглядати в бік весняних курток і насіння і розсади, той поспішив трохи",- написала синоптик.

Морозна погода прийде в Україну з 4 лютого, а снігопад піде вже найближчими днями.

Крім цього, в лютому очікуються сильні холодни та ожеледиця.

Так, у середу, 1 лютого, у більшості областей України періодично випадатиме сніг та мокрий сніг, у Запоріжжі можливі невеликі опади, а на півдні України буде хмарно.

Вітер очікується північно-західний, помірний, іноді з сильними поривами.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок, вдень температура повітря коливатиметься від +1 до +4 градусів майже по всій території України.

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На півночі, північному сході та в Карпатах термометри покажуть 0-3 градуси морозу.

У Києві 1 лютого можна очікувати сніг і мокрий сніг, також можлива ожеледиця. Вітер буде поривчастим, північно-західним. Температура повітря вдень буде 0 +2 градуси, а вночі - -1 -3 градуси.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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