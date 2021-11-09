Синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає і випаде сніг

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні принесе сильні морози в найближчі дні через затяжний антициклон.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найхолоднішим днем стане середа, 10 листопада.

"Погоду на території України формуватиме антициклон TILDA, тому, як ми знаємо, на опади розраховувати не варто. Також при відсутності значної хмарності температурні позначки істотно знизяться", - заявили в Гідрометцентрі.

Температура вночі -4... -9 градусів, на півдні від -3 до +2. Вдень по країні + 3 +8 градусів, на Закарпатті до + 11.

Вже 11 листопада погода трохи пом'якшиться, але буде все ще морозно, проте без опадів.

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Перший атмосферний фронт в найближчій перспективі очікується лише в неділю, 14 листопада. Нічні морози відступлять.

Потепління в кінці тижня, нас чекають "погодні" гойдалки, але більше +5 градусів температура підвищуватися не буде.

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Нагадаємо, в Україну йде арктична повітряна маса, яка несе за собою істотне похолодання. Синоптики прогнозують морози, але без опадів.

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