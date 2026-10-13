Сильний холод накриє майже всю Україну: синоптик назвала точну дату

Ви дізнаєтеся:
- Де завтра очікуються дощі
- В яких областях температура повітря буде вище +20 градусів
- Як зміниться погода у Києві
Погода в Україні завтра, 14 жовтня, буде досить однорідною. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11+15 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, лише у Криму та східних областях очікуються вищі температури - від +20 до +22 градусів протягом дня.
"14 жовтня істотних опадів не передбачається, хмарність чергуватиметься із сонячними проясненнями. І лише на Сумщині, Полтавщині, та Харківщині пройде дощ", - попередила синоптик.
Погода в Києві 14 жовтня
У столиці у середу очікується прохолодна погода. Денна температура підніметься лише до +13 градусів. Дощі у Києві, як і в більшості областей України завтра малоймовірні.
"Найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою - у західній. Загалом фон буде комфортним, як на цю пору року", - додала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні з 13 по 16 жовтня у більшості областей буде нестійкою, переважно дощовою. У найближчі дві доби її спричинятиме холодний атмосферний фронт, який надійшов із заходу.
Напередодні стало відомо, що у другій половині поточного тижня циклонічна діяльність над Чорним морем стане причиною дощів різної інтенсивності у більшості областей України.
Раніше повідомлялося, що зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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