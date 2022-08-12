Сильно похолодає і вріже снігопад: синоптики розповіли, коли чекати морозів в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні цієї осені буде нельотною. Як прогнозує народний синоптик Леонід Деркач, нинішня осінь повинна настати рано – її дихання буде відчутно вже в другій половині серпня.

Фахівці проаналізували багаторічні погодні тенденції і прийшли до висновку, що бабине літо-2022 буде пізнім і не дуже тривалим.

"Вересень синоптики обіцяють прохолодний і дощовий і тільки в жовтні можна буде очікувати недовгого повернення теплих днів. Після чого холодний сезон остаточно вступить у свої права", - зазначають синоптики, пише UkrainaToday.

Народний синоптик Леонід Горбан у своїй книзі "Погода до 2030 року" написав, що початок вересня буде досить приємним – ясним і теплим. Але вже з середини місяця почнуться дощі, які принесуть в Україну прохолоду.

Бабине літо, за прогнозом Горбаня, має настати на початку жовтня.

"Триватиме бабине літо приблизно 10 днів. Після чого почнеться відчутне похолодання – спочатку нічні заморозки, а до кінця місяця очікується навіть перший в сезоні сніг", - писав народний синоптик.

Листопад же, згідно з народним синоптиком, буде супроводжуватися класичною для глибокої осені погодою - похмурим небом майже без проблисків сонця і дощами. Перші морози повинні вдарити вже в 20-х числах листопада.

Прогноз Леоніда Горбаня на осінь-2022 / сьогодні

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