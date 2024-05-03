В Україну йде похолодання: у яких регіонах раптово знизиться температура повітря

Погода в Україні 4 травня буде сухою та сонячною. Водночас в регіони починає приходити похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про небезпеку у всіх регіонах України. Там буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що на погоду впливає антициклон. Однак на Великдень будуть дощі на території західних та північних областей. 4-5 травня на території східних та північно-східних областей будуть заморозки. Вже з 8-го травня у багатьох областях України серйозно похолоднішає.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 4 травня
В Україні 4 травня буде мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 13°; вдень 15-20°, у західних областях 21-26°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +3
За даними meteoprog, 4 травня в Україні буде сухо. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+24 градусів. Найнижча температура буде в Сумській і Харківській областях. Там температура повітря підвищиться до +3...+14 градусів.
Погода 4 травня у Києві
У Києві 4 травня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 4-9°, вдень 15-20°; у Києві вночі 6-8°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода на Великдень – будуть майже літні температури і дощі. До Великодня в Україні дощів не очікується, а от наприкінці тижня погода трішки зіпсується.
Також раніше народний синоптик дав прогноз погоди на Великдень. Погода перед Великоднем різко зміниться, прогнозує народний синоптик.
Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.
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