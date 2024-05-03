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Майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша буря місяця

Ангеліна Підвисоцька
3 травня 2024, 23:05
327
Ця дуже сильна магнітна буря "труситиме" країну майже 10 днів.
магнітна буря, сонце, погода, спалахи на сонці
В Україні серйозно посилилася потужна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила сильна магнітна буря і вона раптово дуже посилилася. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 29 квітня з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня її потужність раптово злетіла до майже 7-ми балів і протрималася на такому рівні два дні.

Уже наступного дня потужність геомагнітного шторму раптово зросла до майже 8-ми балів. Очікується, що 4 травня буря опуститься до 4-х балів, 6 травня - до трьох балів, після чого опуститься до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
В Україні серйозно посилилася потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу М. Повідомляють, що 3 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 49 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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