Україну накриють сильні зливи і снігопад: на дорогах буде "катастрофа" - синоптик

Погода в Україні вже сьогодні ввечері різко зміниться. У західну частину України прийде похолодання зі снігом, яке вже наступного дня охопить і інші регіони.
Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 28 березня активний циклон принесе в Україну опади.
"У західних, північних областях на значній частині центру можливі сильні опади. Дощі переходитимуть у мокрий сніг. На заході вдень опади ослабнуть, на сході дощ імовірніше в другій половині дня і ввечері", - попередила вона.
Вітер з південно-східного буде змінюватися на північно-західний, 5-12 метрів в секунду. Місцями можливі пориви вітру до штормових значень - 15-22 метрів в секунду.
Крім того, у багатьох областях України різко похолодає, до +1 +7 градусів. На Сході ще збережеться досить висока температура повітря - +10 +16 градусів. У центральних областях та на півдні стовпчики термометрів показуватимуть 6-12 градусів тепла.
Погода в Києві 28 березня
28 березня прогнозується дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади. Вітер північно-західний, штормовий, пориви до 15-20 метрів в секунду.
Вдень температура повітря стрімко почне знижуватися і досягне +5 +3 градусів.
Синоптик повідомляє, що найближчими днями похолодання охопить всю Україну і посилиться до невеликих морозів. Потепління очікується тільки в суботу-неділю.
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Снігопади в Україні до кінця березня
Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.
Також повідомляють, що температура повітря до кінця березня сильно знизиться.
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