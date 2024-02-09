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Серйозна негода йде в Україну: у яких областях повалить дощ зі снігом

Альона Вороніна
9 лютого 2024, 17:43
Негода бушуватиме у нашій країні в суботу. У цей день погода здивує температурними контрастами.

Погода, снег, зима, снегопад
Погода в Україні – у нашу державу йдуть дощі зі снігом/ unsplash.com

Погода в Україні 10 лютого здивує температурними контрастами. Так, в той час, як на крайній півночі України буде від -3 до -5 градусів, на півдні Одещини стовпчики термометрів піднімуться навіть до +19 градусів.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Згідно з її прогнозом, у цей день переважатиме волога погода. У багатьох областях будуть дощі, на півночі – зі снігом. Опадів не буде лише на півдні.

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Загалом по Україні 10 лютого вночі очікується від 0 до -5 градусів, на півдні та заході країни від +1 до +8 градусів.

"Упродовж дня суботи у центрі, на півдні та заході +4…+11 градусів, на північному сході місцями -1…+2 градуси, на крайньому півдні, на Закарпатті та у Чернівецькій області +12…+19 градусів. Переважатиме волога погода (атмосферні фронти), пройдуть дощі, на півночі мокрий сніг, у південній частині завтра якось обійдеться без опадів", – зазначила Діденко.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

У деяких регіонах будуть сильні дощі

В Укргідрометцентрі попередили, що 10 лютого в Карпатах і на Закарпатті буде значний дощ. У північно-східних, вночі і у Черкаській, Київській та Житомирській областях сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Але на півдні країни обійдеться без опадів.

Вітер буде південних напрямків, 7-12 м/с.

"Температура вночі у північній, східній частинах, на Полтавщині та Черкащині від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу (на Сумщині та Чернігівщині 3-8 градусів морозу), на решті території 3-8 градусів тепла; вдень у північно-східних областях близько 0 градусів, у Київській та Житомирській областях 1-6 градусів тепла, на решті території 7-12 градусів, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 16 градусів тепла", – йдеться у повідомленні.

Погода в Украине 10 февраля
Погода в Україні 10 лютого/ Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

"10 лютого в Карпатах та на Закарпатті значний дощ; в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, вночі та вранці і в Житомирській, Київській та Черкаській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", – зазначається у повідомленні.

Погода в Украине 10 февраля
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 10 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 10 лютого

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що у столиці України в суботу буде мокрий сніг з переходом у дощ. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3 градуси.

У неділю, 11 лютого, у Києві опадів не передбачається. В неділю в столиці потепліє до +6, а у понеділок, 12 лютого, температура підніметься до +12 градусів.

"11-го лютого опади в більшості областей України припиняться, температура повітря відчутно підвищиться", – додала синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігорі Кібальчич попередив про аномальну погоду. Синоптик розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 10 і 11 лютого. У нашу державу прийде потепління, але разом з ним також будуть опади – сніг з переходом у дощ.

Також раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів про стрімке потепління. Синоптик розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 5 по 11 лютого. Україну разом з потеплінням накриють опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу. Також посилиться вітер.

Нагадаємо, Україну накриває новий геомагнітний шторм. Потужність магнітної бурі почала йти на спад, але вже наступного дня вируватиме новий шторм.

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